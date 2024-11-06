Yüzü Yanmıştı! MasterChef Beyza'nın Son Sağlık Durumu Nasıl? Merak Edilen Soruyu Somer Şef Yanıtladı

MasterChef'te yarışma sırasında kaza geçiren ve yüzü yanan Beyza'nın son sağlık durumunu Somer şef açıkladı. Somer şef, "Beyza'nın burada olması herhangi bir temasla tehlikeli olacağından daha hijyen dolu bir yerde olması gerekiyor" dedi.

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Yüzü Yanmıştı! MasterChef Beyza'nın Son Sağlık Durumu Nasıl? Merak Edilen Soruyu Somer Şef Yanıtladı

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından Beyza'nun Uşak çekimleri sırasında mutfak kazası geçirdi ve yüzü yandı. Hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışan Beyza’nın yüzüne yağ sıçradı. O anlarda büyük panik yaşandı ve sağlık ekipleri hemen devreye girdi. İlk müdahale yapıldıktan sonra ise hastaneye kaldırıldı.

Yüzü Yanmıştı! MasterChef Beyza'nın Son Sağlık Durumu Nasıl? Merak Edilen Soruyu Somer Şef Yanıtladı - Resim : 1

Yaşadığı kaza sonrası Beyza’nın sağlık durumu en çok merak edilenler arasına girdi. Şef Somer Sivrioğlu, Beyza'nın son sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Yüzü Yanmıştı! MasterChef Beyza'nın Son Sağlık Durumu Nasıl? Merak Edilen Soruyu Somer Şef Yanıtladı - Resim : 2

"Beyza'nın durumu şu anda stabil olarak devam ediyor. Beyza'nın ailesi de yanında. Her gün her sabah konuşup bilgi alıyoruz. Biliyorsunuz yüzde olan yanmalarda hijyen daha önemli. Hem ince deri hem de iz kalması istenmeyen bir yer. O yüzden Beyza'nın burada olması herhangi bir temasla tehlikeli olacağından daha hijyen dolu bir yerde olması gerekiyor."

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MasterChef'te Yürekler Ağza Geldi! İşte Yüzü Yanan Beyza'nın Sağlık Durumu... Şef Somer Sivrioğlu AçıkladıMasterChef'te Yürekler Ağza Geldi! İşte Yüzü Yanan Beyza'nın Sağlık Durumu... Şef Somer Sivrioğlu AçıkladıGüncel

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