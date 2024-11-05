Beklenen Açıklama Somer Şef'ten Geldi... MasterChef'te Yüzü Yanan Beyza Son Durumu Ne, Yarışmaya Dönecek mi?

TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dünkü bölümünde yeni takımlar belli oldu. Programda geçen gün yarışmacı Beyza Aydın'ın yüzüne börek tepsisini ters çevirirken kızgın yağ sıçramış ve yüzü yanmıştı. Beyza'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de açıklama geldi.

'ÖNEMLİ OLAN BEYZA'NIN SAĞLIĞI'

Şef Somer Sivrioğlu, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" ifadelerini kullandı.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler, yarışmacılardan pizza yapmalarını istedi. MasterChef'te en iyi pizzayı yapan Şirin, Mavi Takım kaptanı oldu. Kırmızı Takım kaptanı olarak da Semih'in ismini söyledi.