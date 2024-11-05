Kim Kardashian İkonların Peşini Bırakmıyor! Şimdi de Prenses Diana'yı Seçti...

Realite şov yıldızı Kim Kardashian, katıldığı bir etkinlikte Prenses Diana'nın kolyesini taktı. Daha önce birçok kez ikonik yıldızların takılarını satın alan Kardashian'ın bu tercihi de sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Kim Kardashian İkonların Peşini Bırakmıyor! Şimdi de Prenses Diana'yı Seçti...

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün 2024 LACMA Art+Film Gala’sına katıldı. Son dönemde oyunculuk kariyerine de başlayan Kardashian, 1997 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden ve bugün hala bir moda ikonu olarak anılan Galler Prensesi Diana'nın kolyesini taktı.

NTV'de yer alan habere göre; "Attallah" haç kolyesiyle kırmızı halıda boy gösteren yıldız, kolyesini öne çıkaran derin dekolteli bir elbise tercih etti.

Kim Kardashian İkonların Peşini Bırakmıyor! Şimdi de Prenses Diana'yı Seçti... - Resim : 1

212 BİN DOLARA SATIN ALDI

Kardashian'ın Prenses’in ünlü haç kolyesini açık artırmada satın aldığı biliniyor. Kolyenin 212 bin dolara satıldığı belirtildi. Prenses Diana, “Attalah Cross” adı verilen kolyeyi 1987 yılında Londra’daki bir yardım etkinliğinde takmıştı. Kolye, Prenses’e The Garrard mücevher markası tarafından ödünç verilmişti.

Kardashian, daha önce Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ve Jackie Kennedy Onassis gibi ikonlara ait takıları satın almıştı.

Kim Kardashian İkonların Peşini Bırakmıyor! Şimdi de Prenses Diana'yı Seçti... - Resim : 2

Ünlü Şarkıcı En Yakını Tarafından Soyuldu! 'Bu Bir Ahlaksızlık'Ünlü Şarkıcı En Yakını Tarafından Soyuldu! 'Bu Bir Ahlaksızlık'Magazin
Ünlü Müzisyen Quincy Jones Hayatını KaybettiÜnlü Müzisyen Quincy Jones Hayatını KaybettiKültür - Sanat

Kaynak: NTV

Etiketler
Kim Kardashian Prenses Diana
Son Güncelleme:
Eşi Hayatının Şokunu Yaşadı! Sosyal Medya Fenomeni, Dusan Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptı Sosyal Medya Fenomeninden Dusan Tadic'e Bağlama Büyüsü!
Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir? Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir?
Bardak Bardak Suyla Yapılıyor, Dilim Dilim Yediriyor: Altın Günlerinin Kraliçesi Bardak Bardak Suyla Yapılıyor, Dilim Dilim Yediriyor: Altın Günlerinin Kraliçesi
Ankaralı Turgut'tan Üzen Haber... Kanserle Mücadele Ediyordu Ankaralı Turgut'tan Üzen Haber