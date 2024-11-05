Kim Kardashian İkonların Peşini Bırakmıyor! Şimdi de Prenses Diana'yı Seçti...

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün 2024 LACMA Art+Film Gala’sına katıldı. Son dönemde oyunculuk kariyerine de başlayan Kardashian, 1997 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden ve bugün hala bir moda ikonu olarak anılan Galler Prensesi Diana'nın kolyesini taktı.

NTV'de yer alan habere göre; "Attallah" haç kolyesiyle kırmızı halıda boy gösteren yıldız, kolyesini öne çıkaran derin dekolteli bir elbise tercih etti.

212 BİN DOLARA SATIN ALDI

Kardashian'ın Prenses’in ünlü haç kolyesini açık artırmada satın aldığı biliniyor. Kolyenin 212 bin dolara satıldığı belirtildi. Prenses Diana, “Attalah Cross” adı verilen kolyeyi 1987 yılında Londra’daki bir yardım etkinliğinde takmıştı. Kolye, Prenses’e The Garrard mücevher markası tarafından ödünç verilmişti.

Kardashian, daha önce Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ve Jackie Kennedy Onassis gibi ikonlara ait takıları satın almıştı.

Kaynak: NTV