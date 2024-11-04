Eşi Hayatının Şokunu Yaşadı! Sosyal Medya Fenomeni, Dusan Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptı

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'e saplantılı bir aşk besleyen Instagram fenomeni Canan Çetin'in bağlama büyüsü yaptığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Canan Çetin'in Tadic’in fotoğrafını kendi fotoğrafıyla yan yana yapıştırarak büyü ritüelleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Büyülerin yazıldığı defteri bulan eşi Yavuz Volkan Çetin, boşanma davası açtı.

'GÖNLÜ SADECE BENİMLE OLSUN'

Sabah'ın haberine göre; Tadic ile yan yana fotoğrafını koyan fenomenin, "O bana aşkla geldi, iyi ki seninle tanıştım, Roma'daki nikahımız, gelinliğim, damatlığın, kilisedeki muhteşem tören aklımdan çıkmıyor. Üçüncü şahıslardan kurtulsun, sadece gönlü benimle olsun" ifadelerini yazdığı görüldü.

'40 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ BİRİNİN...'

Öte yandan domuz yağı ve ölümü en fazla 40 gün önce gerçekleşmiş birinin mezarından alınacak toprakla yapılacak bir büyünün yazılmış olduğu saptandı.

Ayrıca, mahkemeye sunulan belgelerde Canan Çetin’in cep telefonunda Dusan Tadic ile yan yana çekilmiş bir pozu duvar kağıdı olarak kullandığı belirtildi.

ÜÇ AYRI DARP RAPORU SUNDU

Boşanma davası açan Yavuz Volkan Çetin 5 milyon lira manevi tazminat talep ederken, iki çocuğun velayetinin de kendisine verilmesini istedi. Yavuz Volkan Çetin, eşinin kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiğini öne sürerek, üç ayrı darp raporu sundu. Ek dilekçede, Canan Çetin’in notlarını geri istediği, geri alamayınca tartışma çıktığı ve Yavuz Volkan Çetin’in darp edildiği iddiaları yer aldı.

Kaynak: Sabah