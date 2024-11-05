Ankaralı Turgut'tan Üzen Haber... Kanserle Mücadele Ediyordu

Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Ankaralı Turgut entübe edildi.

Son Güncelleme:
Ankaralı Turgut'tan Üzen Haber... Kanserle Mücadele Ediyordu

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Ankaralı Turgut'tan Üzen Haber... Kanserle Mücadele Ediyordu - Resim : 1

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği ve entübe edildiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş PüskürdüKanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş PüskürdüGüncel



Son Güncelleme:
Eşi Hayatının Şokunu Yaşadı! Sosyal Medya Fenomeni, Dusan Tadic'e Bağlama Büyüsü Yaptı Sosyal Medya Fenomeninden Dusan Tadic'e Bağlama Büyüsü!
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın İkiz Kızlarının Son Hali Görenleri Şaşırttı Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın İkiz Kızlarının Son Hali Görenleri Şaşırttı
35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Bıçak Gibi Kesiyor 35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Kesiyor
Doğal Antibiyotik İlacının Hasadı Başladı: Hem Yaşı Hem Kurusu Yeniyor, Kilosu 50 Liradan Satılıyor Doğal Antibiyotik İlacının Hasadı Başladı: Hem Yaşı Hem Kurusu Yeniyor, Kilosu 50 Liradan Satılıyor