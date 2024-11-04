Ünlü Şarkıcı En Yakını Tarafından Soyuldu! 'Bu Bir Ahlaksızlık'

Sıkı bir konser maratonunda olan ünlü şarkıcı Linet, yaşadığı hırsızlık olayını anlattı. Şarkıcı, evinde çalışan bir personel tarafından soyulduğunu ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Olayın yakın zaman önce yaşandığını belirten Linet, "Maddi manevi hırsız çok sinirimizi bozar. İnsanın evine, mahremine, gerçekten inandığın destek olmak istediğin insanlar, çalışanlar dahi olsa..." dedi.

Konser öncesi Magazin Burada'ya konuşan Linet, "Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız. Bundan sonra yüzde yüz güvenmeyeceğiz tabi ki. Gözümüzün her şeyin üstünde olması gerekiyor" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE BÖYLE ŞEYLER YAPMAYALIM'

Ünlü şarkıcı, çok üzüldüğünü söylediği olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Beni çok üzdü çünkü ben hayatım boyunca hep ekibimle yol aldım. Hep de bayanları destekledim. Birbirimize böyle şeyler yapmayalım. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Herkesin başına gelebilecek bir şey ama bu çok başka. İnsanın emeğine, eşyasına göz dikmek başka bir ahlaksızlık."