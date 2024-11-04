Ünlü Müzisyen Quincy Jones Hayatını Kaybetti

Müzik dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alan besteci ve müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti.

​​​​​​​Jones'un danışmanı Arnold Robinson, 28 Grammy ödülü bulunan sanatçının dün akşam Los Angeles'taki evinde, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini duyurdu. Jones’un ölüm haberi ailesi tarafından da "Bu gece, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini buruk bir şekilde paylaşıyoruz" denilerek duyurdu.

Açıklamanın devamında, "Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, onun yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibi birinin asla gelmeyeceğini biliyoruz” denildi.

91 yaşında yaşamını yitiren Jones, , Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış, Micheal Jackson'un kariyerinin yükselmesinde kilit isim olmuştu.

Jones, Micheal Jackson'un 1983'te 20 milyondan fazla satan albümü "Thriller"ın yapımcısıydı.

Kaynak: AA