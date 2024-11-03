Nazım'ın 'Ceviz Ağacı'ndan Yalnızca Bir Tane Kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü’nün listesinde, Nazım Hikmet’in ‘ceviz ağacı’ ile ilgili de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, 163 dönümlük parkı 1173 ağaç süslerken, envanterde ceviz ağaçlarına ilişkin detay ise dikkat çekti. Parkta bugün 5 adet ceviz ağacı olduğu görüşürken, Nazım Hikmet’in yaşadığı dönemden kalan yalnızca 1 ceviz ağacı kaldı.

NAZIM'IN MEMLEKET HASRETİ

Şair Nazım Hikmet, “komünizm” suçlamalarıyla 12 yıl hapis yattıktan sonra 1950’de afla tahliye olmuş, bir yıl sonra da yurtdışına çıkmıştı. Nazım Hikmet, 1957’de Bulgaristan’ın Balçık şehrinde olduğu dönemde “Ceviz Ağacı” adlı şiirini yazmış ve bir mektupla İstanbul’da bıraktığı sevgilisi ve çocuğunun annesi Münevver Andaç’a göndermişti.

Şiir, Cem Karaca’nın da bestesiyle daha geniş kitlelere ulaşırken, Nazım Hikmet’in bu şiirde İstanbul’a duyduğu özlemi anlattığı düşünülürdü.

Haberde, bugün Gülhane Parkı’nda o dönemden kalan tek ceviz ağacına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Gülhane Parkı’ndaki yüz yaşına yaklaşan bu ağaç ise Nazım Hikmet’in bu şiiri yazdığı dönemde de şiirde tasvir edildiği gibi heybetli. Ağaç aynı heybetiyle yapraklarını rüzgârda savurmaya devam ediyor…”

Gülhane Parkı’ndaki ağaçların cinsine göre sayısı ise şöyle:

Çınar: 419

Çitlenbik: 101

Yalancı akasya: 67

Gladiçya: 4

Laz kirazı: 50

Ihlamur: 35

At kestanesi: 69

Sofora: 7

Manolya: 11

Palmiye: 3

Akçaağaç: 21

Dişbudak: 10

Defne: 14

Sakız: 1

Pırnal meşesi: 6

Ceviz: 5

Kızılçam-Karaçam-Sahil çamı:17

Gürgen-Sığla-Ginko-Karaağaç: 220

Sedir: 60

Ladin:8

Porsuk: 9

Göknar: 2

Servi: 33

Kaynak: Hürriyet