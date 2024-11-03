İran'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.

Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA