Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden olan ve yıllarca şarkılarıyla bizi alıp başka diyarlara götüren Sibel Can, herkesin gönlünde taht kurmuş durumda. Hem kendine haz tarzıyla hem de güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü sanatçının gerçek adını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Meğer Sibel Can ismi gerçek değilmiş. İşte Sibel Can'ın sır gibi sakladığı gerçek ismi...
Sibel Can ismiyle gönüller taht kuran ve sesiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü sanatçının herkesten sır gibi sakladığı ismi ortaya çıktı. Yıllardır Sibel Can olarak tanınıyordu, gerçek ismini duyunca çok şaşıracaksınız.
Arabesk şarkıları ve kendine has sözleriyle Türk müziğine damga vuran Sibel Can, müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.
Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor.
Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.
Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.