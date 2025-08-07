Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Türkiye'de milyonlarca emekli maaşlarının iptal edilip edilmeyeceğini sorgulamaya deva ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık konusunda kesin adımlar atmaya devam ederken konuyla ilgili ayrıntıları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz aktardı. Hemen e-Devlet'inizi kontrol edin. O harfler varsa emekliliğiniz iptal edebilir. SGK uzmanı üstüne basa basa uyardı. İşte emeklilik iptaline neden olan o unsurlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca vatandaş 'Emekli maaşı iptal olabilir mi? Emekli maaşı nasıl iptal olabilir?' sorusunu araştırırken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'dan kritik bir uyarı yapıldı. E-Devlet'inizde bu harfler varsa hem emekliliğiniz hem de maaşını kesilebilir.
EMEKLİ MAAŞI İPTAL OLABİLİR Mİ? EMEKLİ MAAŞI NASIL İPTAL OLABİLİR?
'Emekli maaşı nasıl iptal olur? Hangi konulara dikkat edilmeli?' sorularına yanıt veren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TV100'de yaptığı açıklamalarda şu yorumlarda bulundu:
"Baktığınız zaman siz ömür boyunca çalışıyorsunuz. Yasalar doğrultusunda kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süreleri söz konusu. Emeklilikle ilgili üç dönem baz alıyoruz; 8 Eylül 99 öncesi, 99-2008 arası ve 2008 sonrası. Her birinde farklı kurallar var. Burada siz emekli oldunuz, oh tamam ben artık rahat bir nefes alacağım, dinleneceğim diyemiyorsunuz. İşte buradaki risk yani emekliliğinizin iptali ömür boyu olabiliyor. Orada bir zaman kıstası yoktur.
EMEKLİLİĞİNİZ ÖMÜR BOYU İPTAL EDİLEBİLİR! PEKİ NEDENİ NE?
Peki bu neden oluyor? En büyük sebeplerden bir tanesi çalışma hayatındayken sahte bir iş yerinde kendinizi gösteriyorsanız bu eşiniz, dostunuz, akrabanız olabilir veya sadece sigorta priminin belli kısmını yatırıp orada çalışıyormuş gibi gösterilirse bu yarın bir gün tespit edilirse bunun iptal söz konusu. Yasa aynen şunu söylüyor; siz çalışma hayatında fiilen yani bedenen ve de ruhen o iş yerinde olmanız lazım. Eğer siz o iş yerinde değil de sadece kağıt üzerinde gösteriyorsanız, halk arasında sahte sigortalı veya naylon sigorta diyebileceğimiz yakıştırmalar oluyor. İşte o zaman başınız Cumhuriyet Savcılığına varıncaya kadar riske edilmiş oluyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR
Size ödenen, bütün emekli maaşları faiziyle beraber geri talep ediliyor, kendiniz, aileniz, eşiniz, çocuğunuz hatta ve hatta anne ve babanız gidip de sağlık harcamalarıyla ilgili hastane masraflarından eczane masraflarına varıncaya kadar faiziyle beraber geri talep ediyor. Burada ne kadar sene geriye gidebiliyor? Eğer bu kurum hatasından kaynaklı ise o zaman 5 yıl geriye dönük olaraktan maaşlar faiziyle beraber, hayır kendi hatasından veya bilinçli olarak yapılan bir hata ise 10 yıl geriye dönük olarak sürüyor bu. Halen çalışma hayatında olanlar neye dikkat etmesi lazım? Özellikle e-devlet üzerinden sisteme girip K dediğimiz kontrollü, Ş dediğimiz şüpheli, S dediğimiz sahte isimli harflerin baş harflerine dikkat etmesi lazım. Eğer bunlar varsa emeklilik planlaması yapılıyorsa bunları hesabın içerisinden çıkarılması lazım. Öyle hesaplanması lazım"
"Bununla ilgili ille de kesinlikle iptal olacak diye bir kaide yoktur. Özellikle burada bir sorgulamaya tabi olmuşsa, kurum tarafından denetim varsa bununla ilgili sigorta denetmen veya sigorta müfettişi arkadaşlarımız ifadeye çağırıyorlar. Devamında çapraz sorgu yapılıyor. Eğer oradaki ifadeler doğrultusunda denetmen veya müfettiş arkadaşımız kesin kati bir sonuca çalıştı kısmına erişirse dosya kapanıyor.
Hayır, tam anlamıyla tam tersi olursa çalışmadı, sadece evrak üzerinde gösterildi olursa işte siz de gerçekten çalıştığınızı düşünüyorsanız sulh hukuk mahkemelerine gidip karşı dava da açabiliyorsunuz. Ama buradaki dava devamında iş mahkemesi, yargıtay süresi veya istinaf doğrultusunda uzun soluklu bir süreç oluyor"