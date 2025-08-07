Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Size ödenen, bütün emekli maaşları faiziyle beraber geri talep ediliyor, kendiniz, aileniz, eşiniz, çocuğunuz hatta ve hatta anne ve babanız gidip de sağlık harcamalarıyla ilgili hastane masraflarından eczane masraflarına varıncaya kadar faiziyle beraber geri talep ediyor. Burada ne kadar sene geriye gidebiliyor? Eğer bu kurum hatasından kaynaklı ise o zaman 5 yıl geriye dönük olaraktan maaşlar faiziyle beraber, hayır kendi hatasından veya bilinçli olarak yapılan bir hata ise 10 yıl geriye dönük olarak sürüyor bu. Halen çalışma hayatında olanlar neye dikkat etmesi lazım? Özellikle e-devlet üzerinden sisteme girip K dediğimiz kontrollü, Ş dediğimiz şüpheli, S dediğimiz sahte isimli harflerin baş harflerine dikkat etmesi lazım. Eğer bunlar varsa emeklilik planlaması yapılıyorsa bunları hesabın içerisinden çıkarılması lazım. Öyle hesaplanması lazım"