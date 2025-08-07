Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terörsüz Türkiye süreci milyonlarca vatandaşın kalıcı barış için umudunu artırırken, Meclis'teki partilerin çoğu da kurulan komisyona dahil olarak sürece destek verdiklerini açıkladı. Hiçbir şekilde şehit aileleri ve gaziler için incitici bir hamlede bulunulmayacağının garantisi verilirken, yine de sürecin karşısında durmaya karar veren bazı partiler de oldu.

'İKİ GÜN ÖNCE TOPLANTI YAPILDI'

tv100'de yayınlanan "Ebru Baki ile Para Manşet" programında, bu partilere ilişkin konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi. Burhan 5 Ağustos'ta Zafer Partisi, İYİ Parti, Ata Parti, Milli Yol Partisi ve Kutlu Partisi'nin bir toplantı yaptığını ve bunun sonucunda bir ittifak kurmanın gündeme alındığını iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

ADI 'MİLLİ EGEMENLİK PARTİSİ' OLACAK

Bu oluşuma Anahtar Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin de katılma ihtimalinin olduğunu dile getiren Sinan Burhan, söz konusu ittifakın adını da açıkladı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, bahsettiği partilerin "Milli Egemenlik Partisi" adı altında yeni bir partiyle 3. ittifak olarak Meclis'te yer alacağını öne sürdü. Burhan, ittifakın amacının Terörsüz Türkiye sürecinin karşısında bir duruş göstermek olduğuna dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

