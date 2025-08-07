Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Suriye'ye gideceği bildirildi. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelecek. Görüşmede, IŞİD ve PYD/YPG ile mücadelede iş birliği konularının yanı sıra, Suriye'nin yeniden imarı da masaya yatırılacak.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a gideceği bildirikdi Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geleceği öğrenildi.

Görüşmede ikili ilişkinlerin yanı sıra, Suriye’nin yeniden imarı da masaya yatırılacak. IŞİD ve PYD/YPG ile mücadele de görüşmede ele alınacak sorular arasında yer alacak.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazasının her zamankinden daha önemli olduğunun ön plana çıkarılacağı görüşmede, İsrail’in hem Suriye’nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüşecek - Resim : 1
Bakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde son durum ele alınmıştı.

İLK ZİYARET GEÇEN YILIN SONUNDA YAPILMIŞTI

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından, Bakan Fidan Suriye’ye ilk ziyaretini 22 Aralık 2024’ye yapmıştı. Bu ziyaretinin ardından Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye’ye çalışma ziyaretine gitmişti.

Ziyaretlerin gündemi, Suriye’nin güvenlik durumu ve ülkede istikrarın tesisi olmuştu.

Son Güncelleme:
