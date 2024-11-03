O 'Yenidoğan Çetesi' Haberlerine Operasyon! Birçok İsim Gözaltına Alındı

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında olduğu birçok sorumlu yazı işleri müdürü gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
O 'Yenidoğan Çetesi' Haberlerine Operasyon! Birçok İsim Gözaltına Alındı

Türkiye gündeminden düşmeyen "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili gerçeği yansıtmadığı söylenen haberlere yönelik operasyon düzenlenerek, pek çok haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu öne sürüldü.

O 'Yenidoğan Çetesi' Haberlerine Operasyon! Birçok İsim Gözaltına Alındı - Resim : 1

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında pek çok sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

O 'Yenidoğan Çetesi' Haberlerine Operasyon! Birçok İsim Gözaltına Alındı - Resim : 2

'Yenidoğan Çetesi'ni Çökerten Savcı Görevden Alındı mı? Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama!'Yenidoğan Çetesi'ni Çökerten Savcı Görevden Alındı mı? Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama!Güncel
Yenidoğan Çetesi Birbirine Düştü! Savcıyı Neden Tehdit Ettikleri Ortaya ÇıktıYenidoğan Çetesi Birbirine Düştü! Savcıyı Neden Tehdit Ettikleri Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bebek Soruşturma
Son Güncelleme:
Bakırköy'de Feci Kaza! 1 Polis Şehit Oldu Bakırköy'de Feci Kaza!
İstanbullular Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı... İşte Alternatif Güzergahlar İstanbullular Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapalı
Her Yağmur Sonrası Ortaya Çıkıyorlar: Bakın Sebebi Neymiş Her Yağmur Sonrası Ortaya Çıkıyorlar: Bakın Sebebi Neymiş
Neredeyse Her Yemeğe Katılıyor: DSÖ Uyardı! 5 Milyar Kişi Risk Altında Neredeyse Her Yemeğe Katılıyor: DSÖ Uyardı! 5 Milyar Kişi Risk Altında