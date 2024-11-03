O 'Yenidoğan Çetesi' Haberlerine Operasyon! Birçok İsim Gözaltına Alındı
"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında olduğu birçok sorumlu yazı işleri müdürü gözaltına alındı.
Türkiye gündeminden düşmeyen "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili gerçeği yansıtmadığı söylenen haberlere yönelik operasyon düzenlenerek, pek çok haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu öne sürüldü.
BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINDA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında pek çok sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
Kaynak: AA