Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,52 olarak ölçüldü.

Son Güncelleme:
Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de Malatya'da deprem meydana geldi.

Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta DepremKandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta DepremGüncel
AFAD Duyurdu! Malatya'da DepremAFAD Duyurdu! Malatya'da DepremGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Malatya
Son Güncelleme:
Sabun Değil Resmen Ecza Deposu: Bu Faydalarını Çok Az Kişi Biliyordu Sabun Değil Resmen Ecza Deposu: Bu Faydalarını Çok Az Kişi Biliyordu
Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu
İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
Mehmet Uçum'dan Esenyurt Paylaşımı: 'Kimsenin Hakkı da Haddi de Değildir' 'Kimsenin Hakkı da Haddi de Değildir'