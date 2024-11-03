Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de Malatya'da deprem meydana geldi.

Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem