Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,52 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de Malatya'da deprem meydana geldi.
Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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