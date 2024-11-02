Kandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rasathane'nin yaptığı açıklamaya göre saat 14.53'te yaşanan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Tekir ilçesi oldu.

Depremin derinliği ise 6.7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem