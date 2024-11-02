Kandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
Kandilli Rasathanesi, Kahranamaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Rasathane'nin yaptığı açıklamaya göre saat 14.53'te yaşanan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Tekir ilçesi oldu.
Depremin derinliği ise 6.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 2, 2024
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/IumuO1ktck
02.11.2024, 14:53:54 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 6.7 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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