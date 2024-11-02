Kandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahranamaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Kandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rasathane'nin yaptığı açıklamaya göre saat 14.53'te yaşanan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Tekir ilçesi oldu.

Depremin derinliği ise 6.7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD Duyurdu! Malatya'da DepremAFAD Duyurdu! Malatya'da DepremGüncel
Kandilli Duyurdu: Gaziantep'te DepremKandilli Duyurdu: Gaziantep'te DepremGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Uyurken Patladı! 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu: Her Yerde Var, Herkes Kullanıyor Uyurken Patladı... 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu
Yatmadan Önce Bir Avuç Kabak Çekirdeği Yiyin Farkı Görün: Bilim İnsanları Bile Şaşkın Yatmadan Önce Bir Avuç Kabak Çekirdeği Yiyin Farkı Görün: Bilim İnsanları Bile Şaşkın
İstanbul'un Göbeğinde Kuyumcuya Silahlı Saldırı! '5 Milyon Ceza Kestik, Parayı Alamazsak Canınızı Alacağız' İstanbul'un Göbeğinde Kuyumcuya Silahlı Saldırı
Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu Oto Yıkamacıların Sır Gibi Sakladığı Koltuk Temizleme Hilesi Belli Oldu