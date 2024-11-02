İstanbul'un Göbeğinde Kuyumcuya Silahlı Saldırı! '5 Milyon Ceza Kestik, Parayı Alamazsak Canınızı Alacağız'

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bugün saat 05.00 sıralarında gelen motosikletteki iki şüpheli kuyumcuya 4 el ateş etti. Saldırının bildirilmesi ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kuyumcuya 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

HARAÇ İDDİASI

Kuyumcu Oğuz Sönmez, saldırıyı sabah fark ettiklerini, bir haftadan bu yana yurt dışından farklı numaralarla kendilerine tehdit mesajları geldiğini söyledi. Sönmez, “5 milyon ceza kestiklerini yazıyorlar. Parayı almazsak canınızı alacağız diye tehditlerde bulunuyorlardı. Para veremeyeceğimizi söyledik. Saldırı oldu. Polisten saldırganların tespit edilerek yakalanmalarını bekliyoruz” dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamla araştırma başlattı.

Kaynak: DHA