Uyurken Patladı! 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu: Her Yerde Var, Herkes Kullanıyor

Mehmet Gökay Odabaş adlı genç odasında uyuduğu esnada şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında dumandan zehirlenen Odabaş tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

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Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş (19), elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi.

Uyurken Patladı! 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu: Her Yerde Var, Herkes Kullanıyor - Resim : 1

Odabaş bisikletini eve soktuktan sonra saat 00.00 sıralarında şarja takıp uyudu. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıkınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada evde yalnız olan ve yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.

Uyurken Patladı! 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu: Her Yerde Var, Herkes Kullanıyor - Resim : 2

ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası evden çıkartılan Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Uyurken Patladı! 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu: Her Yerde Var, Herkes Kullanıyor - Resim : 3

"SİZE TAVSİYEM, ATIN"

Öte yandan yangın sonrası evde oluşan hasarı da cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Gökay Odabaş'ın dayısı "Evimizin halini görün, elektrikli bisiklet bataryasının patlamasının nasıl bir zarar verdiğini görün. Size tavsiyem elektrikli bisikletleri çocuklarınıza alıyorsanız ya da kendiniz kullanıyorsanız, -bunları büyük marketlerde peynir ekmek gibi satıyorlar şimdi- atın. Dava açacağız. Kaç para verdiyseniz verin hiç önemli değil. Atın. Bu olay beş dakika içinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Uyurken Patladı! 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu: Her Yerde Var, Herkes Kullanıyor - Resim : 4

Uyurken Patladı! 19 Yaşındaki Gencin Ölümü Oldu: Her Yerde Var, Herkes Kullanıyor - Resim : 5

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Kaynak: DHA

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