Ahmet Özer'in Kızından Tepki: 'İstanbul Valisi ile 29 Ekim'de El Sıkıştı, 30 Ekim'de Tutuklandı'

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer, babasının başına gelenleri hukukla yakından uzaktan alakası olmadığını söyledi. Özer, babasının gözaltına alınırken kullandığı ilk cümlenin "Gözümü açtım, polisler etrafımda ve sizlere bir şey oldu diye korktum. Çocuklarıma bir şey mi oldu diye irkilerek uyandım. Çocuklarıma bir şey oldu zannettim" olduğunu açıkladı.

Babası Ahmet Özer'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldığını belirten Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Başkana isnat edilen suç, çok üzülerek zikrediyorum ki, terör örgütüne üye olma. Şimdi 29 Ekim'de, belediyenin en üst kademelerinden biri olan İstanbul Valiliği'nin davetine katılıyor. İstanbul Valisi ile el sıkışıyor. Başkan ev sahipliği için valimize teşekkür ediyor. 29 Ekim'de Esenyurt'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bunun hemen akabinde, 30 Ekim'de biz bu haksız, mesnetsiz iddialarla, ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani şimdi sizin aklınıza, mantığınıza uyuyor mu? Bu adam eğer isnat ettikleri gibi biri olsaydı bir gün önce nasıl devletin en üst kademesindeki biriyle el ele sıkışır, bir araya gelir?"

Kaynak: Halk TV