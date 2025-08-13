Gökyüzünden 'Ateş Topları' Yağdı: Farklı İllerden Büyüleyen Kareler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Perseid meteor yağmurunun en yoğun görüldüğü dün gece, binlerce kişi seyir tepelerinde toplandı. Türkiye’nin farklı yerlerinden pek çok büyüleyici kareler yakalandı.

İşte farklı illerden gelen fotoğraflar...

KÜTAHYA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

BOLU

Bolu'da fotoğrafçı ve gökyüzü tutkunları, gece saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu görüntülemek ve izlemek için düzenlenen göktaşı yağmuru etkinliğinde bir araya geldi.

ANKARA

Ankara'nın Sorgun Göleti Tabiat Parkı’nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

KONYA

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

SAKARYA

Sakarya semaları, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yaptı. Gökyüzünden art arda kayan meteorlar, görsel şölen oluşturdu.

ÇANKIRI

Çankırı'da gece saatlerinde gerçekleşen perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'deki Kov Kalesi, Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatçıları, gökyüzü şölenini ay ışığı baskın çıkana kadar kayıt altına aldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA