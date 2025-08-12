Gökyüzünde Muhteşem Şölen: Perseid Meteor Yağmuru Başladı! 81 İlden İzlenebilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılın en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan küçük meteorit parçalarının atmosfere girmesiyle oluşan bu doğa olayı, Türkiye’nin 81 ilinden izlenebilecek.

BUGÜN VE YARIN ZİRVE YAPACAK

12 ve 13 Ağustos gecelerinde saatte yaklaşık 100 meteor gökyüzünden süzülerek geçecek. Atmosfere saniyede 59 kilometre hızla giren bu parçacıklar, yanma sırasında parlak ışık patlamaları oluşturuyor. Meteorların görünürlüğü özellikle gece yarısından sonra artarken, en etkileyici anlar gün doğumundan hemen önce yaşanacak.

TÜM TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK

81 ilde görülebilecek olan meteor yağmuru, en iyi şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerden izlenebilecek. Bu nedenle gözlem yapmak isteyenlerin yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinin az olduğu alanları tercih etmesi öneriliyor.

EN İYİ GÖZLEM NOKTALARI

Türkiye’de Perseid meteor yağmurunu izlemek için öne çıkan bölgeler arasında Toros Dağları, Kaçkar Dağları, Bolu Aladağlar ve Nemrut Dağı yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi