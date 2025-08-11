Uzaydan Dünya'ya Düşen 4,3 Milyon Dolarlık Mars Kayasının Sırrı! Soru İşaretleri Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijer’in Agadez bölgesinde 2023 yılında keşfedilen ve Dünya’da bugüne kadar bulunan en büyük Mars kökenli kaya parçası, geçtiğimiz ay New York’ta Sotheby’s müzayede evinde 4,3 milyon dolara satıldı. Ancak bu nadir gök taşının nasıl Nijer’den çıkarıldığı ve ABD’ye satıldığı konusu hala soru işaretleriyle dolu.

NİJER HÜKÜMETİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Nijer yönetimi, meteoritin yasal yollarla ülke dışına çıkarılıp çıkarılmadığını belirlemek üzere resmi bir soruşturma başlattı. Ülkenin doğal ve kültürel varlıklarının korunması gerektiğini vurgulayan yetkililer, olayın detaylarını incelemeye aldı.

KEŞİFTEN SATIŞA GİDEN GİZEMLİ SÜREÇ

16 Kasım 2023’te Agadez çölünde, Chirfa Vahası’nın batısında kimliği açıklanmayan bir "meteor avcısı" tarafından bulunan kaya parçası, önce yerel halka satıldı. Ardından uluslararası bir satıcıya devredildi. Daha sonra İtalya’nın Arezzo kentindeki özel bir galeriye götürülen meteorit, Floransa Üniversitesi’nde bilimsel analizden geçti ve geçici olarak Roma’daki İtalyan Uzay Ajansı’nda sergilendi. Son durağı ise New York’ta düzenlenen açık artırma oldu.

"BU AÇIKÇA BİR GASPTIR"

Chicago Üniversitesi’nden paleontolog ve NigerHeritage organizasyonunun kurucusu Prof. Paul Sereno, satışa sert tepki gösterdi. Meteoritin Nijer’e ait olduğunu belirten Sereno, "Uluslararası hukuk açıkça söylüyor bir ülkenin doğal, kültürel veya uzay kökenli bir varlığı o ülkenin izni olmadan alınamaz. Bu, açıkça bir gasp. Sömürge dönemi geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Sotheby’s ise satış sürecinin uluslararası yasalara uygun şekilde gerçekleştiğini savunuyor. Ancak meteoritin keşfinden satışına kadar geçen sürecin detayları hala netlik kazanmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi