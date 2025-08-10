Kayseri’de Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kayseri’de Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle’de yaşandı. 51 HR 777 plakalı otomobil ile 80 HH 640 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi morga kaldırılırken, yaralı 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza yapan araçlar ise incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiOtomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste DeğiştiEkonomi

Pasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz AlınıyorPasaport Alacaklar Dikkat! Türk Pasaportu Bu Yöntemle 3 Kat Daha Ucuz AlınıyorEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun PSG'den Fenerbahçe'nin Genç Yıldızına Kanca
Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Engelli Vatandaş Yaşamını Yitirdi Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Engelli Vatandaş Yaşamını Yitirdi
Yüksekova’da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı Yüksekova’da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
En Şanslı 3 Burç Açıklandı En Şanslı 3 Burç Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam... 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat
Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme