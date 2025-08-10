Kayseri’de Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle’de yaşandı. 51 HR 777 plakalı otomobil ile 80 HH 640 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi morga kaldırılırken, yaralı 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza yapan araçlar ise incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA