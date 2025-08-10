Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak

2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, dünyada her yıl 8 kez göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos tarihinde tekrardan yaşanacak. Binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.