Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak
Yılda 8 kez yaşanan ve yıllarca devamlılık gösteren halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan Perseid gök taşı yağmuru, 12 Ağustos gecesinde yaşanacak. Bu gök taşları saatte 75-100 meteor olarak gözlemlenecek. Ateş toplarıyla görsel şölen yaşanması bekleniyor.
Kaynak: AA-DHA
2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, dünyada her yıl 8 kez göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos tarihinde tekrardan yaşanacak. Binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
GÖK TAŞLARI 'ATEŞ TOPLARI' GİBİ GÖKYÜZÜNDEN YAĞACAK
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru. Perseid'in en yoğun görüleceği gün ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.
Perseid yağmurunun kaynağı, 133 yılda bir Güneş etrafında tur atan ve 26 kilometre çapındaki 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı. Meteorların yer atmosferine giriş hızı ise saniyede ortalama 59 kilometre civarında seyrediyor.
12-13 AĞUSTOS TARİHLERİNE DİKKAT!
Gök Olayları Yıllığı’nda, Perseid göktaşı yağmuru sırasında “ateş topları” olarak adlandırılan, çok parlak ve uzun süre gözlemlenebilen meteorlar da görülebileceği belirtiliyor. Bu ateş toplarının parlaklığı, -3 kadire kadar ulaşabiliyor.
Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle şöleni seyredebilmek için programlar hazırlıyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru 2025'te Türkiye’den rahatlıkla izlenebilir. Ülkemiz, Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için ideal bir gözlem bölgesidir. Özellikle kırsal ve az ışık kirliliği olan bölgelerde (örneğin Kapadokya, Nemrut Dağı, Saklıkent, Uludağ gibi) gözlem kalitesi oldukça yüksektir.