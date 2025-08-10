Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Engelli Vatandaş Yaşamını Yitirdi

Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Engelli Vatandaş Yaşamını Yitirdi
Antalya’nın Serik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir vatandaş, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Engelli Vatandaş Yaşamını Yitirdi - Resim : 1

Olay, D-400 karayolu üzerindeki Gebiz Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökçepınar Mahallesi’nde yaşayan Tunay Çetiner’e, karşıya geçmek istediği sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çetiner, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik kazası Antalya
