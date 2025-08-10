Yüksekova’da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, ilçeye bağlı Çatma köyü yolunda meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi