Ruh Sağlığına İyi Geliyor! Günde Sadece 15 Dakika...

Stanford Üniversitesi'nin liderliğinde gerçekleştirilen bir araştırma, kısa süreli doğa temasının kaygı, depresyon ve yorgunluk seviyelerini azalttığını ortaya çıkardı.

Stanford Üniversitesi'nin liderliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 450 farklı çalışmanın analiz edildiği yeni bir araştırma, doğayla kısa süreli temasın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösterdi.

Günlük yaşamda yalnızca 15 dakikalık bir doğa yürüyüşü ya da açık havada geçirilen kısa bir zaman dilimi bile kaygı, depresyon ve yorgunluk seviyelerinde belirgin bir azalma sağlayabiliyor. Araştırmanın başyazarı Prof. Yingjie Li, “Bulgularımız, doğayla kısa süreli temasın bile önemli zihinsel sağlık yararları sağladığını doğruluyor” sözleriyle çalışmanın sonuçlarını özetledi.

25 YAŞ DETAYI

Elde edilen veriler, doğada geçirilen sürenin 45 dakikanın üzerine çıkması durumunda stresin daha da azaldığını ve kişinin kendini daha enerjik hissettiğini ortaya koyuyor. Araştırmada ayrıca, doğa temasından en çok genç yetişkinlerin fayda sağladığı belirlendi. Bu bulgu, birçok ruh sağlığı sorununun 25 yaşından önce ortaya çıktığı gerçeği göz önüne alındığında, özellikle dikkat çekici bulundu.

Kaynak: DHA

