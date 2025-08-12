Ne Bahçenize Ne Balkonunuza Sokmamanız Gereken 6 Tehlikeli Çiçek! Görünüşü Sizi Aldatmasın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her güzel çiçek, sanıldığı kadar masum değil. Bazıları hem insanlar hem de evcil hayvanlar için ciddi tehlike oluşturabiliyor; alerjik reaksiyonlardan cilt tahrişine, hatta ağır zehirlenmelere kadar birçok olumsuz etki yaratabiliyor.

UZMANLARIN ÖNERMEDİĞİ 6 BİTKİ

İşte uzmanların ekilmemesini tavsiye ettiği 6 zararlı bitki:

Vadi Zambağı

Baharın sembolü olarak bilinen bu zarif çiçek, köklerinden meyvelerine kadar zehirli bileşikler içeriyor. Teması ciltte tahrişe neden olurken, yanlışlıkla tüketilmesi ağır zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle çocuklu ve evcil hayvanlı evlerde büyük risk taşıyor.

Düğün Çiçeği

Doğada ve bahçelerde sık rastlanan bu bitki, masum görünümüne rağmen son derece tehlikeli. Suyu ciltte kaşıntı, yanma ve hatta kimyasal yanıklara sebep olabiliyor. Ağız yoluyla alındığında ise mide bulantısı, iltihap ve zehirlenme belirtileri ortaya çıkıyor.

Yüksükotu (Digitalis)

Peyzaj düzenlemelerinde sıkça kullanılan bu gösterişli bitki, kalp üzerinde etkili glikozit maddeleri barındırıyor. Az miktarda bile tüketilmesi kalp ritim bozukluklarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocukların erişemeyeceği alanlarda tutulması şart.

Kurt Üzümü (Wolfberry)

Parlak meyveleri ve hoş kokusuyla dikkat çeken kurt üzümü, göründüğünden çok daha tehlikeli. Kokusu bile halsizlik ve baş ağrısına sebep olabilirken, meyveleri yüksek oranda toksin içeriyor ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Hint Yağı Bitkisi

Büyük, dekoratif yapraklarıyla bahçelere estetik katan bu bitki, tohumlarında dünyanın en güçlü doğal zehirlerinden biri olan risini barındırıyor. Az miktarı bile hayati tehlike yaratabilecek kadar güçlü.

Borazan Çiçeği (Datura)

Egzotik görünümüyle ilgi çeken datura, yaprak, çiçek ve tohumlarında bulunan alkaloid maddeler nedeniyle halsizlik, bilinç kaybı ve ağır zehirlenmelere yol açabiliyor. Küçük çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu alanlarda kesinlikle ekilmemesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi