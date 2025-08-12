Yurt Dışına Tatile Gidecekler Dikkat! O Ülkede Sakın Bunu Yapmayın! 852 Bin TL Cezası Var

İtalya, çevre kirliliğiyle mücadelede sert adımlar atıyor. Yola çöp atanlara 56 bin TL’den başlayıp 852 bin TL’ye kadar çıkan para cezaları ve hapis cezası uygulanacak, turistler de bu kurallara tabi olacak.

Yurt Dışına Tatile Gidecekler Dikkat! O Ülkede Sakın Bunu Yapmayın! 852 Bin TL Cezası Var
Yurt dışına tatile gidecekler dikkat! İtalya, çevre kirliliğiyle mücadelede sert önlemler almaya hazırlanıyor. Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, araçlarından yola veya yol kenarına çöp atan sürücülere yüksek para cezaları ve hatta hapis cezası uygulanabilecek. Bu yaptırımlar, yalnızca İtalyan vatandaşlarını değil, ülkeyi ziyaret eden yabancı turistleri de kapsayacak.

852 BİN TL’YE VARAN CEZALAR

Yeni yönetmeliğe göre, araçlarından çöp atan sürücüler 18 bin euroya (yaklaşık 852 bin TL) kadar para cezasına çarptırılabilecek. Eğer bu atık doğa koruma alanına bırakılırsa, para cezasının yanı sıra sürücünün ehliyetine el konulabilecek ve hapis cezası gündeme gelebilecek.

SİGARA İZMARİTİNE BİLE BÜYÜK CEZA

Küçük çaplı atıklar için de caydırıcı yaptırımlar öngörülüyor. Sigara izmariti, plastik şişe veya mendil gibi basit görünen atıkları yola atanlara 1.188 euroya (yaklaşık 56 bin TL) kadar ceza kesilecek.

KAMERALARLA DENETİM

Yeni düzenleme kapsamında, çöp atan kişilerin güvenlik kameralarıyla tespit edilmesi ceza kesilmesi için yeterli olacak. Böylece hem yerel halk hem de turistler çevreye atık bırakmamaları konusunda sıkı bir denetim altında olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

