Tatile Gidecekler Dikkat: Gizli Kameralar Nasıl Tespit Edilir? Bir Odada Gizli Kamera Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Ramazan Bayramı tatilinde Sapanca’da yaşanan gizli kamera skandalı hala hafızalardaki yerini korurken, benzer bir olay bu kez Denizli'de ortaya çıktı. Günlük kiralanan apart dairelerde priz içerisine gizlenmiş kameraların tespit edilmesi, vatandaşları tedirgin etti. Art arda yaşanan gizli kamera skandalları, kiralık ev ve tatil konaklamalarında güvenlik endişesini artırırken, "Bir odada gizli kamera olup olmadığı nasıl anlaşılır?", "Gizli kameralar nasıl tespit edilir?" sorusu da merak edilmeye başlandı. İşte tatilde ilk kontrol etmeniz gereken yerler ve gizli kameraları tespit etmenin basit yolları...

GİZLİ KAMERA NASIL TESPİT EDİLİR? İŞTE BASİT YOLLARI

Gizli kameralar genellikle dikkat çekmeyen, sıradan eşyaların içine yerleştirilir. Ancak basit kontrollerle bu cihazları fark etmek mümkün. İşte uzmanların önerdiği yöntemler:

Görsel İnceleme: Odanızda normalde bulunmaması gereken nesneleri ya da açıları kontrol edin. Prizler, duman dedektörleri, çalar saatler gibi eşyalar özellikle dikkatle incelenmeli.

Işık Yansıması Testi: Karanlık bir ortamda el feneriyle kontrol yapın. Kamera lensleri, ışığı küçük bir parlama olarak yansıtır.

Telefon Kamerasıyla IR Testi: Gizli kameraların çoğu gece görüş için kızılötesi ışık yayar. Odanın ışığını kapatıp telefon kamerasıyla etrafı tarayın. Parlak mor ya da beyaz bir parıltı görürseniz, bu bir kamera olabilir.

RF Dedektörü Kullanımı: Kablosuz kameralar radyo frekansı yayar. Uygun fiyatlı RF dedektörleriyle bu sinyalleri tespit etmek mümkündür.

Wi-Fi ve Bluetooth Taraması: Odaya ait olmayan güçlü ağ sinyalleri veya bilinmeyen cihazlar fark ederseniz, şüphelenmekte fayda var. Ağ tarayıcı uygulamalar bu konuda yardımcı olabilir.

Ayna Testi (Tırnak/Kart Testi): Yarı geçirgen aynalar, gizli kamera saklamak için kullanılır. Tırnağınızı ya da bir kartı aynaya dayayın. Arada boşluk yoksa bu ayna tek yönlü olabilir ve arkasında kamera bulunabilir.

BİR ODADA GİZLİ KAMERA OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Gizli kameraların saklandığı yerler hayal gücünü zorlayabiliyor. Uzmanlara göre en sık tercih edilen noktalar şunlar:

Duman dedektörleri ve avizeler

Elektrik prizleri ve USB şarj cihazları

Masa saatleri ve dijital çalar saatler

Resim çerçeveleri ve aynalar

Peluş oyuncak, kalem, kitap gibi ev eşyaları

Ampuller ve lambalar

Özellikle banyolar, yatak odaları ve jakuzili alanlar gibi mahrem bölgelerde bu tür cihazlara daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

GİZLİ KAMERALAR NASIL TEMİN EDİLİYOR?

Denizli'deki olayda kullanılan kameraların, tıpkı Sapanca’daki gibi yurt dışı alışveriş sitelerinden temin edildiği öğrenildi. Bu cihazlar “bebek kamerası” ya da “ev güvenlik kamerası” adı altında satılıyor. Fiyatları 400 TL ile 3.500 TL arasında değişiyor ve bazıları cep telefonuna canlı görüntü aktarabiliyor.

TATİLDE İLK İŞİNİZ BUNLARI KONTROL ETMEK OLSUN

Son olaylarla birlikte uzmanlar, özellikle günlük kiralık evlerde ve tatil bölgelerinde kalan vatandaşlara uyarıda bulundu. Uzmanlar, eve giriş yaptıktan hemen sonra prizleri, lambaları ve aynaları kontrol etmenin hayati önemde olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi