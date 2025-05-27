Firari Buzağı 9 Ay Sonra Bulundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir ahırın yıkılması sırasında korkup kaçan buzağı, 9 ay sonra başka bir köyde bulunarak sahibine teslim edildi. 85 yaşındaki Sıdıka Kut’a ait buzağı, 2024 Temmuz ayında Erimli Mahallesi'nde doğmuş, ancak Eylül ayında yaşanan ahır çökmesinde korkuya kapılıp çevresindekilere tekme atarak kaçmıştı.

AHIRA GİRİNCE YAKALANDI

Kaçışın ardından Kut ve yakınları aylarca aramalarına rağmen buzağıyı bulamamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Sur’un Güzelköy Mahallesi'nde, bir köylüye ait hayvanların arasına karışan buzağı, bir ahıra girdi. Durum fark edilince, köy sakinleri olayı Sıdıka Kut’a bildirdi. Buzağı, daha sonra sahibine teslim edildi.

'SAHİBİ BİLE YAKLAŞAMIYOR'

Erimli Mahallesi sakinlerinden Ramazan Kaya, 9 aydır hayvanın kayıp olduğuna değinerek, "Firar etmişti, yabanileşmiş. Güzelköy'e kaçmış. Hayvanların içine karışmış ve ahıra kadar giriyor. Komşu köydeki hayvan sahibi bildirdi, biz gittik hayvanı aldık getirdik. Tabii uyuşturarak getirdik, hiç kolay olmadı. Bildiğim kadarıyla şu anda bir şey yemiyor. Ne su içiyor ne de yem yiyor. Tam yabani olmuş. Sahibi bile yaklaşamıyor" dedi.

Kaynak: İHA