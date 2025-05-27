Şaşkına Çeviren Olay: Dağda Gezerken Altın ve Para Dolu Gizemli Kutu Buldular! Paralar Başka Ülkeye Ait Çıktı...

Krkonoše Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi alüminyum kutu içinde altın ve eski paralar buldu. Ancak paraların hiçbir Çekya’ya ait değildi. Hazinenin, 2. Dünya Savaşı’ndan kaçanlar tarafından bırakıldığı ya da Alman göçü sırasında saklanmış olabileceği düşünülüyor.

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Şaşkına Çeviren Olay: Dağda Gezerken Altın ve Para Dolu Gizemli Kutu Buldular! Paralar Başka Ülkeye Ait Çıktı...

Çekya'da ilginç bir olay yaşandı. Dağda gezerken bulunan gizemli kutu herkesi şaşkına çevirdi. İçindeki altınlar ve tarihi paralar bulunan kutu müzeye teslim edildi. Yapılan araştırmada, paraların Çekya'ya ait olmadığı belirlendi.

CNN International'da yer alan habere göre, Çekya'nın doğusundaki Krkonoše Dağları'nda yürüyüş yapan iki kişi, kayalık bir yamaçta dikkat çekici bir buluntuya rastladı. Yüzeyi dışarı taşmış alüminyum bir kutunun içinde, altın bilezikler, puro kutuları, makyaj aynaları ve yüzlerce eski madeni para yer alıyordu. Şaşkına dönen yürüyüşçüler, kutuyu Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim etti.

Şaşkına Çeviren Olay: Dağda Gezerken Altın ve Para Dolu Gizemli Kutu Buldular! Paralar Başka Ülkeye Ait Çıktı... - Resim : 1

PARALAR ÇEKYA'YA AİT DEĞİL

Müze yetkilileri, kutunun içeriğini incelemeye aldı. Arkeoloji Bölümü Başkanı Miroslav Novak, bulunan hiçbir paranın Çekya’ya ait olmadığını belirtti. Bu da definenin yerel değil, uluslararası bir geçmişi olabileceği ihtimalini doğuruyor.

KUTU KİME AİT?

Koleksiyondaki en yeni paranın 1921 tarihli olması ise uzmanları şaşırttı. Müze araştırmacılarına göre, bu hazine II. Dünya Savaşı öncesinde bölgeden kaçan Yahudi veya Çek vatandaşlara ait olabilir. Alternatif bir teori ise 1945'teki Alman göçü sırasında saklanmış olması yönünde.

Şaşkına Çeviren Olay: Dağda Gezerken Altın ve Para Dolu Gizemli Kutu Buldular! Paralar Başka Ülkeye Ait Çıktı... - Resim : 2

Bu keşif, yakın dönemde İngiltere'deki Sutton Hoo’da bulunan Bizans dönemine ait bir kovanın uyandırdığı heyecanı hatırlattı. Antakya’dan İngiltere’ye kadar ulaştığı düşünülen o parça gibi, Çekya’da bulunan bu hazine de tarihsel olduğu kadar kültürel bağlantılar açısından da büyük bir gizemi barındırıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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