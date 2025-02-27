Arkeoloji Dünyasını Heyecanlandıran Gizemli Keşif! Pompei Antik Kenti'nde Gün Yüzüne Çıktı
İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında bulunan Pompeii Antik Kenti'nde yeni keşif bulundu. Arkeolojik kazılar sırasında bulunan büyük fresk, antik Roma'da şarap ve eğlence tanrısı Dionysos’a adanmış sanatsal tasvirler arasında önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.
İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, içinde; Yunan mitolojisindeki tanrılardan Dionysos'un hayatından sahnelerin betimlendiği bir freskin bulunduğu "Gizemler Villası"nın ortaya çıkarıldı.
GİZEMLER VİLLASI
Ulusal basında yer alan haberlerde, antik kentin Regio IX bölgesinde yapılan keşifte, "Gizemler Villası" adıyla anılan bir konutun ortaya çıkarıldığı belirtildi. Haberlerde konutun büyük bir ziyafet salonunun bulunduğu ve bu salonda da Yunan mitolojisinde şarap, bağbozumu, eğlence ve tiyatronun tanrısı olan Dionysos'un hayatından sahneleri betimleyen büyük freskin yer aldığı kaydedildi.
Söz konusu freskin Dionysos'un gizemlerine dair yeni bilgiler sunduğu ve önemli bir keşif olarak değerlendirildiği ifade edildi.
KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor. Napoli yakınlarındaki Pompei, her yıl binlerce turistin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
Kaynak: AA