Mezarlığın İçinden Çıktı: Görenler Gözlerine İnanamadı! Uzmanlar Her Detayı Didik Didik İnceliyor
Mısır’da Anubis Dağı’ndaki mezarlık kompleksinde yapılan kazılarda, kimliği henüz belirlenemeyen bir firavuna ait 3.600 yıllık mezar bulundu. Her detayı didik didik inceleyen uzmanlar, keşfin gizemli Abydos Hanedanı ve İkinci Geçiş Dönemi’ne dair önemli ipuçları taşıdığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda, tarih boyunca bilinmeyen bir firavuna ait olduğu düşünülen mezar keşfedildi. Anubis Dağı olarak bilinen bölgede, Güneş tanrısı Anubis'e adanmış mezarlık kompleksinde ortaya çıkarılan mezar, 3 bin 600 yıllık geçmişiyle heyecan uyandırdı.
NADİR BİR KEŞİF
Kazı ekibinin başındaki isimlerden biri olan arkeolog Josef Wegner, bu tür buluntuların nadir gerçekleştiğini vurgulayarak, "Yeni bir firavunun mezarını bulmak arkeoloji dünyasında çok az karşılaşılan bir durum" ifadelerini kullandı.
MEZARIN HANGİ FİREVUNA AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ
Mezarın duvarlarındaki yazıtların büyük ölçüde tahrip edilmiş olması nedeniyle, mezarın hangi firavuna ait olduğu henüz belirlenemedi. Ancak araştırmacılar, keşfin M.Ö. 1640-1540 yılları arasındaki İkinci Geçiş Dönemi'ne ışık tutabileceğini düşünüyor. Bu dönem, Mısır’da savaşçı firavunların hüküm sürdüğü ve iç karışıklıkların yaşandığı önemli bir tarihi süreci yansıtıyor.
GİZEMLİ ABYDOS HANEDANI'NA AİT OLABİLİR
Mezar, Mısır'ın en eski yerleşimlerinden biri olan Abydos'ta bulundu. Uzmanlar, bu bölgenin İkinci Geçiş Dönemi’nde hüküm süren ve tarihçilerin hakkında çok az bilgiye sahip olduğu Abydos Hanedanı’na ait olduğuna inanıyor. Kazının başındaki Wegner, "Bu hanedanlık tamamen gizemli, tarih sahnesinde hâlâ birçok bilinmeyeni barındırıyor" dedi.
9. FİRAVUN MEZARI ORTAYA ÇIKTI
Bu son keşifle birlikte Josef Wegner, Abydos'ta dokuzuncu firavun mezarını ortaya çıkarmış oldu. 2014 yılında bölgede yürütülen kazılarda, savaşta hayatını kaybettiği belirlenen Seneb Kay isimli bir firavunun mezarı bulunmuştu.
UZMANLAR DİDİK DİDİK İNCELİYOR
Yeni keşfedilen mezar, geleneksel Abydos tarzında hiyeroglif ve duvar resimleriyle süslenmiş durumda. Ancak mezar soyguncuları, firavunun adını taşıyan yazıtlara zarar vermiş. Arkeologlar mezarın çevresindeki çalışmaları sürdürerek firavunun kimliğine ulaşmayı hedefliyor. En büyük umutları ise firavunun iç organlarının konulduğu kanopik kavanozlardan birinde isminin yazılı olması.
Wegner, "Eğer kavanozlardan birinde isme rastlarsak, kime ait olduğunu net şekilde belirleyebiliriz" dedi. Kazılar yaz boyunca devam edecek. Uzmanlar, Anubis Dağı’nın bir kraliyet mezarlığı olarak kullanıldığını ve burada yapılacak yeni keşiflerin Mısır tarihine ışık tutabileceğini düşünüyor.