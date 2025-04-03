Mezarlığın İçinden Çıktı: Görenler Gözlerine İnanamadı! Uzmanlar Her Detayı Didik Didik İnceliyor

Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda, tarih boyunca bilinmeyen bir firavuna ait olduğu düşünülen mezar keşfedildi. Anubis Dağı olarak bilinen bölgede, Güneş tanrısı Anubis'e adanmış mezarlık kompleksinde ortaya çıkarılan mezar, 3 bin 600 yıllık geçmişiyle heyecan uyandırdı.

NADİR BİR KEŞİF

Kazı ekibinin başındaki isimlerden biri olan arkeolog Josef Wegner, bu tür buluntuların nadir gerçekleştiğini vurgulayarak, "Yeni bir firavunun mezarını bulmak arkeoloji dünyasında çok az karşılaşılan bir durum" ifadelerini kullandı.

MEZARIN HANGİ FİREVUNA AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Mezarın duvarlarındaki yazıtların büyük ölçüde tahrip edilmiş olması nedeniyle, mezarın hangi firavuna ait olduğu henüz belirlenemedi. Ancak araştırmacılar, keşfin M.Ö. 1640-1540 yılları arasındaki İkinci Geçiş Dönemi'ne ışık tutabileceğini düşünüyor. Bu dönem, Mısır’da savaşçı firavunların hüküm sürdüğü ve iç karışıklıkların yaşandığı önemli bir tarihi süreci yansıtıyor.