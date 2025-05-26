Liverpool'un Şampiyonluk Kutlaması Kabusa Dönüştü! Araç Kalabalığın Arasına Daldı: Yaralılar Var

İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamasında dehşet dolu anlar yaşandı. Bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 3 kişi yaralandı.

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İngiltere'nin Liverpool kentinde sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Taraftarlar, olayın ardından araca saldırarak hasar verdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 18.00'da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

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Kaynak: İHA

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