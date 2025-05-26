Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki! Mescid-i Aksa Baskını Kınandı

Aralarında İsrailli bakan Ben-Gvir’in de olduğu aşırı sağcı fanatik gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını sert ifadelerle kınadı.

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Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki! Mescid-i Aksa Baskını Kınandı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekilleri Ariel Kallner ve Amit Halevi de Aksa baskınına katılanlar arasında yer aldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bu girişimlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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