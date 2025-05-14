Denizde Can Pazarı: 1'i Ağır 3 Yaralı! Korku Dolu Anlar Kameralarda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde deniz yatağının sürat teknesine çarpması sonucu Polonya uyruklu 3 turist yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Güvenlik kamerası görüntüleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sporları alanında yaşanan kaza, tatil keyfini faciaya dönüştürdü. Deniz yatağının hızla bir sürat teknesine çarpması sonucu Polonya uyruklu üç turist yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürerken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri olayın vahametini gözler önüne serdi.

Olay, öğle saatlerinde lüks bir otele ait su sporları merkezinde meydana geldi. Su sporları işletmesine ait sürat teknesiyle çekilen deniz yatağı, hızla ilerlerken parkur iskelesinde bağlı bir başka sürat teknesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle deniz yatağındaki turistler adeta havada savrularak teknelere çarptı.

Denizde Can Pazarı: 1'i Ağır 3 Yaralı! Korku Dolu Anlar Kameralarda - Resim : 1

1'İ AĞIR 3 YARALI

Yaralanan turistlerin 46 yaşındaki Kamil A.B., 36 yaşındaki Kawa D. ve 47 yaşındaki Kaim J.H. olduğu öğrenildi. Kamil A.B.'nin özel bir hastanede yoğun bakımda tutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer iki turistin ise tedavisi sürüyor.

Kazanın ardından sürat teknesini kullanan 56 yaşındaki H.I. gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaptanın ani ve kontrolsüz manevrası nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirledi. Yaralı turistlerin şikayeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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