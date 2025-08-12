Dünyanın En Büyük Metro Ağına Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Toplu taşımada en hızlı ve en çok tercih edilen ulaşım sistemlerinden biri olan metro, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmeye devam ediyor. Her yıl yeni hatların eklendiği metro ağları, şehir içi ulaşımda zaman kazandırması ve trafik yoğunluğunu azaltmasıyla ön plana çıkıyor.

Metro Rail Today tarafından yayımlanan son verilere göre, dünyanın en uzun metro ağına sahip 15 ülkesi belli oldu. Araştırmada ülkeler, toplam metro hat uzunlukları dikkate alınarak sıralandı. Çin’den Avrupa’ya, Amerika’dan Asya’nın farklı bölgelerine kadar birçok ülke listeye girerken, veriler şehir içi ulaşım yatırımlarının küresel ölçekte ne denli arttığını da ortaya koydu. Listenin zirvesinde beklendiği gibi devasa hat uzunluklarına sahip ülkeler yer alırken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

İşte en büyük metro ağına sahip ülkeler...

15. Singapur - 230,0 KM

14. Meksika - 287,5 KM

13. İran - 338,5 KM

12. Brezilya - 374,3 KM

11. Fransa - 379,6 KM

10. Almanya - 386,8 KM

9. Türkiye - 391,2 KM

8. İspanya - 467,3 KM

7. Birleşik Krallık - 640,9 KM

6. Rusya - 663,7 KM

5. Japonya - 816,1 KM

4. Güney Kore - 888,6 KM

3. Hindistan - 902,4 KM

2. Amerika Birleşik Devletleri - 1386,2 KM

1. Çin - 9827,5 KM

