Dünyanın En Büyük Metro Ağına Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti

Metro Rail Today’in verilerine göre, dünyanın en uzun metro ağına sahip 15 ülkesi belli oldu. Listenin zirvesi şaşırtmazken, Türkiye’nin sıralaması da belli oldu.

Son Güncelleme:
Dünyanın En Büyük Metro Ağına Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Toplu taşımada en hızlı ve en çok tercih edilen ulaşım sistemlerinden biri olan metro, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmeye devam ediyor. Her yıl yeni hatların eklendiği metro ağları, şehir içi ulaşımda zaman kazandırması ve trafik yoğunluğunu azaltmasıyla ön plana çıkıyor.

Metro Rail Today tarafından yayımlanan son verilere göre, dünyanın en uzun metro ağına sahip 15 ülkesi belli oldu. Araştırmada ülkeler, toplam metro hat uzunlukları dikkate alınarak sıralandı. Çin’den Avrupa’ya, Amerika’dan Asya’nın farklı bölgelerine kadar birçok ülke listeye girerken, veriler şehir içi ulaşım yatırımlarının küresel ölçekte ne denli arttığını da ortaya koydu. Listenin zirvesinde beklendiği gibi devasa hat uzunluklarına sahip ülkeler yer alırken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

Dünyanın En Büyük Metro Ağına Sahip Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralaması Dikkat Çekti - Resim : 1

İşte en büyük metro ağına sahip ülkeler...

15. Singapur - 230,0 KM
14. Meksika - 287,5 KM
13. İran - 338,5 KM
12. Brezilya - 374,3 KM
11. Fransa - 379,6 KM
10. Almanya - 386,8 KM
9. Türkiye - 391,2 KM
8. İspanya - 467,3 KM
7. Birleşik Krallık - 640,9 KM
6. Rusya - 663,7 KM
5. Japonya - 816,1 KM
4. Güney Kore - 888,6 KM
3. Hindistan - 902,4 KM
2. Amerika Birleşik Devletleri - 1386,2 KM
1. Çin - 9827,5 KM

Gökyüzünde Muhteşem Şölen: Perseid Meteor Yağmuru Başladı! 81 İlden İzlenebilecekGökyüzünde Muhteşem Şölen: Perseid Meteor Yağmuru Başladı! 81 İlden İzlenebilecekYaşam

Papara ile Yarışıyordu! Tüm Müşterilerine Mesaj Gitti: Hesaptaki Paranızı Hemen ÇekinPapara ile Yarışıyordu! Tüm Müşterilerine Mesaj Gitti: Hesaptaki Paranızı Hemen ÇekinEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Metro Türkiye
Son Güncelleme:
Ne Bahçenize Ne Balkonunuza Sokmamanız Gereken 6 Tehlikeli Çiçek! Görünüşü Sizi Aldatmasın Ne Bahçenize Ne Balkonunuza Sokmamanız Gereken 6 Tehlikeli Çiçek! Görünüşü Sizi Aldatmasın
Gökyüzünde Muhteşem Şölen: Perseid Meteor Yağmuru Başladı! 81 İlden İzlenebilecek Bu Geceye Dikkat! Perseid Meteor Yağmuru Başladı
Hemen Hemen Her Evde Var! Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı, Dev Markanın Ürünleri Toplatılmaya Başlandı Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Gündemindeydi: Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' Dedi! Yılın Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor