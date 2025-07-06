’KBB Trafik’in Kullanıcısı 100 Bini Aştı

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Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşların günlük yaşamına hız ve konfor kazandırmak amacıyla yerli ve milli imkânlarla geliştirilen KBB Trafik mobil uygulaması, İOS ve Android platformlardan indirilerek aylık 100 binin üzerinde vatandaş tarafından aktif olarak kullanılıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen dijitalleşme ve sürdürülebilir şehircilik vizyonu, teknolojiyi halkın hizmetine sunarak ulaşımda çağ atlatıyor.

KBB Trafik uygulaması, toplu taşımadan otoparka, paylaşımlı bisiklet sisteminden nöbetçi eczanelere kadar pek çok önemli konuda anlık ve doğru bilgi sunarak vatandaşlara yön veriyor. Özellikle ’Nasıl Giderim?’ özelliği sayesinde kullanıcılar, şehir içinde en uygun rotaları saniyeler içinde öğrenebiliyor. Toplu taşıma araçlarını canlı olarak takip edebilme, otoparklardaki anlık doluluk oranlarını görüntüleyebilme, Kaybis paylaşımlı bisiklet sistemi üzerindeki istasyon konumlarına erişim, nöbetçi eczane ve bilet dolum noktalarının bilgilerine kolayca ulaşım gibi çok sayıda özellik, uygulamayı Kayserililerin vazgeçilmezleri arasına taşıyor.

Ayrıca sık kullanılan hat ve durakların favorilere eklenebilmesi, uygulama üzerinden yapılan anlık duyurular ve şehir içi bilgilendirmelerle, vatandaşların ulaşımı planlı ve stressiz hale geliyor. Kullanıcılarına güzergâh bilgisi, hareket saati gibi bilgilerin yanı sıra artık, anlık olarak kapalı yol bilgilerini de bildiren KBB Trafik uygulamasına ilgi, günden güne artıyor.

İOS ve Android işletim sistemi uyumlu cihazlarda kullanılabilen ve www.trafik.kayseri.bel.tr web adresi üzerinden de erişilebilen sistem, aynı zamanda belediyenin dijital belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KBB Trafik ile sadece bir mobil uygulama sunmuyor, aynı zamanda vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran, çevreci ve sürdürülebilir bir şehir yaşamının altyapısını kuruyor.

Kaynak: İHA