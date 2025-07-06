Güney Geçel, Erciyes 38 FK ile Anlaştı

Erciyes 38 Futbol Kulübü dış transferde Güney Gençel ile anlaşma sağladı.

Güney Geçel, Erciyes 38 FK ile Anlaştı
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Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü; dış transferde Güney Gençel ile anlaştı. 24 yaşındaki orta saha mevkiinde oynayan Güney Gençel imzayı attı.

Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada; "Kulübümüz; son sezonunda play-off oynama başarısı gösteren Güney Gençel ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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