Galatasaray, Yeni Sezon İçin Gaza Bastı
Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı.
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı varyasyonlu oyunla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 09.15 ve 17.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını devam edecek.
Kaynak: İHA