Van'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği

Van'ın Tuşba ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

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Van'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği
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Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki atık plastik malzemelerinin toplandığı geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, itfaiye görevlilerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de TOMA müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Zorlu çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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