Eğitim Gücü Sendikası’ndan Iğdır’da Anlamlı Proje

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel mirasını her alanda yaşatmak amacıyla Iğdır genelindeki kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve eğitim merkezlerine ücretsiz olarak cam baskılı Atatürk posterleri dağıtıyor.

Eğitim Gücü Sendikası’ndan Iğdır’da Anlamlı Proje
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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel mirasını her alanda yaşatmak amacıyla önemli bir projeye imza attı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Iğdır İl Başkanı Cafer Özoğlu öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında, 70x100 santim ebatlarındaki cam baskılı Atatürk posterleri, Iğdır genelindeki kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve eğitim merkezlerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Başkan Özoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu posterleri dağıtırken sadece bir resmi dağıtmıyoruz. Atatürk’ün fikirlerini, devrimlerini, bilim ve akılla yoğrulmuş vizyonunu her köşeye taşıyoruz. Atatürk sadece bir lider değil; bir ışıktır, yol göstericidir. Amacımız her okulda, her kamu binasında, her sivil toplum yapısında bu ışığın görünür olmasıdır.”

Posterlerin teslim edildiği kurum müdürleri ve temsilciler de projenin anlamına vurgu yaparak, Atatürk’ün toplum üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, “Bu cam Atatürk portresi, çok anlamlı Cafer hocama teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: ANKA

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