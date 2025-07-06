Samsun'da Üzerinde Sentetik Ecza Hap Bulunduran Zanlı Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da Üzerinde Sentetik Ecza Hap Bulunduran Zanlı Yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.S'nin (25) üzerinde 1232 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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