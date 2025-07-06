Ankara'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpışması 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Ankara'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kaza, Polatlı ilçesine bağlı Babayakup Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 ABA 264 plakalı araç ile Babayakup istikametine seyir halindeki 06 EEN 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 çocuk annesi Semiye Çarıkçı (32) hayatını kaybederken, yaralanan 2’si ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Semiye Çarıkçı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Ankara Trafik kazası
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