Savrulan Minibüs Yön Tabelası Direğine Girdi, Yaralılar Var

Muğla'da otomobille çarpışan minibüs savrularak kavşaktaki yön tabelası direğine çarptı. Korkutan kazada 11 kişi yaralandı.

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Savrulan Minibüs Yön Tabelası Direğine Girdi, Yaralılar Var
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Turgut A. idaresindeki 48 TZ 024 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında Meryem İ. yönetimindeki 48 PN 770 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs kavşaktaki yönlendirme tabelasının direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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