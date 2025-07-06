Çanakkale’de Maki Yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına hem kara ekipleriyle hem de hava araçlarıyla müdahale ediliyor.
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınlarında, saat 11.30 civarında makilik bir bölgede yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, geniş bir alanı tehdit etmeye başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem kara ekipleriyle hem de hava araçlarıyla müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA