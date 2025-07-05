Manisa’da Tankerleri Dolu Bırakın Çağrısı

Manisa’nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı mücadele edebilmek amacıyla üreticileri, tanker ve tarallarını dolu tutmaları konusunda uyardı.

Manisa’da Tankerleri Dolu Bırakın Çağrısı
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Müdürlük tarafından yapılan uyarıda, "Değerli üreticimiz, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yüksek değerlerde seyredecek olması ve Manisa’da orman yangınlarına mücadelede destek için imkanı olan tüm üreticilerimizin su tankeri ve tarallarını dolu tutmaları, önem arz etmektedir" denildi.
Ayrıca, ateş ya da duman fark eden vatandaşların gecikmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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