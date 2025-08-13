Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’dan yola çıkan ve Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyüne adım atan maceracı genç, herkesi şaşkına çevirdi. 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği üzerine boşaltılan köyde daha önce 20 hane yaşarken şimdilerde çıt bile çıkmıyor.

‘CİNLİ KÖY’DE BİR GECE

“Cinli köy” olarak anılan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşıyordu fakat bu ailelerin hepsi bulundukları yerden ayrılmak zorunda kaldı. Ter edilen köy bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü. 26 yaşındaki İbrahim Koyuncu, köye adım atarak o anları saniye saniye kaydetti.

‘TÜYLERİM ÜRPERDİ, GERÇEKTEN ÇOK KORKUTUCU’

İstanbul'da yaşayan ve adrenalin tutkunu olan Koyuncu, köyde bir gece geçirdi. Terk edilen haneleri tek tek gezen İbrahim Koyuncu, o anları kaydetti.

Besmele ile evlere giren genç, "Tüylerim ürperdi, gerçekten çok korkutucu" dedi.

İstanbul'da yaşadığını ve bu tip yerleşim yerlerine gittiğini ifade eden İbrahim Koyuncu, "Mağaralara, terk edilmiş yerlere giderim genelde. Oralarda videolar çekerim. Bu köyü internette araştırırken buldum. Terk edilmiş cinli köy deniliyordu. Doğruluğu sorgulamak için bu köye sabahlamaya geldim. Terk edilmiş camii ve evlerden oluşan bir köy. Şimdi hepsini tek tek gezeceğim. Daha önce birçok köye gittim. Rotada gideceğim çok yer var. Ekstrem sporlar ile uğraşıyorum, aynı zamanda mağaralar, askeri tüneller, sığınaklara gidiyorum. Tehlike neredeyse ben oradayım. Adrenalin bağımlısıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi