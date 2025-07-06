İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Orman Yangınları Açıklaması

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Bakan Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınından etkilenen köyleri ziyaret etti. Yerlikaya'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Yangında etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yerlikaya, Karadoğan Mahallesi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk andan itibaren devletimizin tüm kurumları ve kuruluşları, Tarım ve Oman Bakanlığımızın koordinasyonunda yangını söndürme ile ilgili gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi. Biz başta Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere onun koordinasyonunda çalışan Orman Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına orman işçilerimize teşekkür ediyoruz. Keza devletimizin bütün kurum ve kuruluşları burada kıymetli valimizin koordinasyonunda cansiparane, gece gündüz durmadan çalıştılar. İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde, ki bizim köklü teşkilatımız AFAD da yangın esnasında ve yangın bittikten sonra bu noktada iyileştirmeyle ilgili hizmetlerimizi yapmaya başladı, Karadoğan’da."

AFAD’DAN İZMİR VE BİLECİK İÇİN 30’AR MİLYON LİRA

Yerlikaya, yangından hemen sonra AFAD koordinasyonuyla hasar tespitlerinin yapıldığını ifade etti.

Yangınların meydana geldiği İzmir ve Bilecik Valilikleri emrine başlangıç olarak AFAD'ın ödemeler için 30'ar milyon lira gönderdiğini anlatan Yerlikaya, Karadoğan'da içerisinde kliması, elektrikli ocakları, buzdolabı ve diğer eşyaları olan 16 konteyner kurulduğunu ve talep edenlere verildiğini belirtti. Yerlikaya, "Diğer köylerde de talepte bulunan vatandaşlarımıza süratle vermeye devam ediyoruz" dedi.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ön hasar tespitleriyle ilgili İzmir genelinde yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13 işyeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Hak sahiplerinin süreci netleşir netleşmez, 5-6 ay içerisinde hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğiz. 15 ahırla ilgili de destek ödemesi hazır. Süratle ahırların da yapımını vatandaşımız ile beraber yapacağız.

Bugüne kadar zarar tespitleri bitirilen vatandaşlarımıza 16 milyon 898 bin lira ödedik. Bizden zararlarıyla ilgili destek ödemesi alacak vatandaşların da ödemelerini yapacağız. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı telef olan hayvanlarla ve arı kovanlarıyla ilgili tespitlerimizin tamamı yapıldı. Hepsinin destek ödemelerini en kısa zamanda yapacağız. Tarım arazileriyle ilgili Tarım Bakanlığının hasar tespitleri bittikten sonra destek ödemeleri gerçekleşecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ise eşya zararlarıyla ilgili destek ödemelerine başladı. Bu orman yangınında yanan bütün ormanlık alanlar Tarım ve Orman Bakanımız sayesinde fidanlarla buluşacak. Burada görmüş olduğunuz yanan bütün ormanlık alanlara fidan dikilecek."

Kaynak: ANKA